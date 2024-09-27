Иран предупредил Израиль. Каким будет ответ?

Если Израиль предпримет ответную атаку на Иран, то армия страны будет вынуждена в ответ применить весь имеющийся в ее распоряжении арсенал, хотя Тегеран и не намерен разжигать войну, заявил президент ИРИ.

Армия Ирана готова дать мощный отпор Израилю, если тот предпримет возможную ответную атаку – у страны просто нет иного выбора, заявил на брифинге в Дохе после переговоров с эмиром Катара президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает 24.kz.

"Мы не стремимся к войне или кровопролитию. С тех пор, как я занял пост президента, каждая моя речь подчеркивала наше желание мира и безопасности. Ни одна страна или регион не могут процветать в условиях войны. Однако у нас не осталось иного выбора, кроме как ответить"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, спустя сутки после начала израильского наземного наступления на Ливан Иран нанес удар по Израилю, выпустив по целям на его территории около 180 баллистических ракет – это была гораздо более масштабная атака, чем в апреле, когда Иран запускал беспилотники и ракеты по израильским целям в отместку за гибель своих военных и дипломатов в Сирии.

Чего ждать от Израиля?

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что есть большие сомнения в способности Израиля собственными силами вести войну непосредственно на иранской территории.

"Насколько Израиль самостоятельно способен вести военную кампанию против Ирана – это дискуссионный вопрос. Между тем США заняли позицию, что они как минимум не поддержат ответные действия Израиля в Иране, то есть они не станут участвовать в атаке ЦАХАЛ на иранские объекты", - прежде всего сказал он.

"При этом нужно понимать, что на прямые атаки Израиля Иран будет реагировать, как он и обещает, новыми массированными ударами по Израилю. То есть сейчас резко возрастают риски эскалации, в ходе которой возникнет непосредственная, серьезная угроза безопасности Израиля. Поэтому по нападению на Иран, я думаю, решение в Тель-Авиве еще не принято", - отметил Кирилл Семенов.

"Действия Ирана, о которых говорит Масуд Пезешкиан, как раз прогнозируемы: он будет наносить удары по объектам инфраструктуры Израиля, причем не только по военным, но и, например, по гражданским аэропортам и морским портам, что фактически парализует всю международную деятельность государства. Израиля. Возможны удары по газопроводам", - подчеркнул востоковед.

С другой стороны, Израилю необязательно совершать ответные действия, которые вели бы к нежелательным для него масштабам военного конфликта. "Как мы видели ранее, могут происходить убийства политических деятелей. Такие варианты и сценарии дальнейших событий, конечно, нельзя исключать", - указал эксперт РСМД.