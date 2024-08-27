Израиль: ХАМАС уничтожен

Организации ХАМАС фактически больше не существует, заявили в Израиле, уточнив, что отдельные ее члены продолжают действовать, но как цельная сила ХАМАС уже не работает.

ХАМАС больше не существует в качестве организованной военной силы, такое заявление сделал глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

"ХАМАС как военное формирование больше не существует"

– министр

В то же время, как передает The Times of Israel, Галант уточнил, что радикалы движения продолжают вести партизанскую войну. Поэтому Израиль не прекращает борьбу с членами ХАМАС.

Кроме того, добавил глава Минобороны, Израиль не прекращает преследовать руководство ХАМАС.

Напомним, очередной виток обострения конфликта между Израилем и Палестиной произошел после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.