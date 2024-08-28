Гибель заложников в Газе привела к всплеску протестов в Израиле

Известие о расстреле заложников в туннелях ХАМАС произвело взрывной эффект в Израиле: десятки тысяч граждан требуют от Нетаньяху согласиться на сделку с боевиками, чтобы добиться немедленного возвращения выживших заложников из сектора Газа.

Новости о расстреле боевиками ХАМАС шести захваченных в плен 7 октября прошлого года заложников породила сегодня целую серию общественных протестов по всему Израилю. Участники акций взывают к властям о необходимости в самые короткие сроки добиться возвращения домой из сектора Газа выживших заложников.

В Тель-Авиве демонстрация проходит в правительственном квартале, в ней принимают участие тысячи человек. Они требуют от Кабмина Биньямина Нетаньяху немедленно пойти на сделку с ХАМАС, некоторые скандируют лозунги за отставку действующих властей, роспуск парламента и организацию внеочередных парламентских выборов.

Как пишет ТАСС, воскресная акция в Тель-Авиве стала продолжением уже традиционной субботней демонстрации в поддержку сделки с ХАМАС ради освобождения заложников. В частности, протестующие призывают снять израильский контроль над границей между сектором Газа и египетскими землями, из-за которого хамасовцы не соглашаются продолжать диалог по прекращению огня.

Также митингует Иерусалим – там протестующие собрались возле израильского парламента и закрыли своими телами проезд из города в Тель-Авив. Они тоже требуют от Кабмина Нетаньяху немедленного согласия на условия ХАМАС.

По данным израильских СМИ, в городе Реховот проходит третья по масштабам акция протеста против неуступчивости властей в конфликте с ХАМАС. Конфедерация профсоюзов готовит в понедельник всеобщую забастовку по всему Израилю с целью добиться от Нетаньяху прогресса по сделке с хамасовцами – обещано, что даже военные заводы и мэрия Тель-Авива прекратят работать на сутки.