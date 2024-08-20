Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

В городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан стартовала контртеррористическая операция Израиля. Сообщается о семи погибших Дженине и Тубасе. Израильские военные заняли позиции и окружили больницы.

ЦАХАЛ проводит "операцию по противодействию терроризму" в городах Дженин и Тулькарм, расположенных на Западном берегу реки Иордан.

Сообщение о начале КТО распространили совместно Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности Израиля.

По данным агентства WAFA, силы Израиля заняли в Тулькарме позиции, посадили на здания снайперов, ситуацию в городе военным помогают оценивать дроны. Крупнейшие больницы в Тулькарме окружены, автомобили скорой помощи останавливают и обыскивают.

В эфире телеканала Al Jazeera прозвучали данные о семи погибших в результате ударов по Дженину и Тубасу.