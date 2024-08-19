В МИД Ирана назвали удар по Израилю неминуемым

Иран не отказался от идеи удара по Израилю, сообщил глава МИД Исламской Республики. Данный вопрос он обсудил в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Италии.

Атака Ирана на Израиль неизбежна. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Во время телефонного разговора с главой МИД Италии Антонио Таяни он отметил, что удар по еврейскому государству будет неминуемым, точным и продуманным.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что ИРИ не стремится к эскалации, но и не боится ее.

В свою очередь, Таяни сообщил, что обеспокоен ростом нестабильности в регионе, призвав Иран к сдержанности.