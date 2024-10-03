Россия готова внести свою лепту в мир на Ближнем Востоке

Россия жестко осудила действия Израиля в Палестине, Сирии и Ливане. Каковы интересы России в ближневосточном конфликте и что она делает для его прекращения?

С продолжением военных действий ЦАХАЛ в Палестине и расширением их в Ливане доверие к международным посредникам утрачивается. США, Египет и Катар так и не смогли добиться установления не только мира, но даже перемирия в Газе. Израильскую операцию в Ливане критикуют и мусульманские, и западные страны, однако премьера Биньямина Нетаньяху пока не удается остановить никому. Накануне в результате очередных ударов по центру Бейрута 18 человек погибли и 92 получили ранения.

Россия, в отличие от США, имеет более позитивную репутацию на Ближнем Востоке. Она не отличилась в регионе какими бы то ни было агрессивными действиями и не поддерживает в одностороннем порядке Израиль, оккупирующий арабские территории. Но может ли Москва внести свою лепту в установление долгожданного мира?

Раньше российское руководство стремилось добиться этого, поддерживая диалог как с палестинцами, так и с Израилем. Однако ввиду того, что политика умиротворения на Нетаньяху воздействия не оказывает, Россия теперь ужесточает риторику и начинает оказывать большую поддержку силам "Оси сопротивления". Причины кроются не только в уничтожении мирного населения в Газе и Ливане, но и в ударах по странам-союзникам России.

ЦАХАЛ сегодня нанес удар по складу с гуманитарной помощью для беженцев из Ливана, расположенный в сирийской провинции Хомс. 10 октября двое миротворцев ООН были ранены, когда танк Merkava обстрелял наблюдательную вышку Временных сил ООН (ВСООНЛ) в районе шоссе Тир - Эн-Накура недалеко от позиции ливанской армии. 3 октября сирийские СМИ сообщали, что Израиль атаковал российскую базу Хмеймим после прибытия туда иранского самолета авиакомпании Qeshm Fars Air.

Сегодня МИД РФ жестко отреагировал на обстрел миротворцев ООН в Ливане. "В Москве возмущены действиями израильских военных. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета Безопасности ООН, выражает поддержку и пожелание скорейшего выздоровления раненым", - отметили в дипведомстве.

Еще раньше пресс-секретарь МИД России Мария Захарова резко осудила Израиль за удар по жилому району Дамаска. "Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей", — сказала Захарова на брифинге.

Напомним, 8 октября в результате удара израильской армии по Дамаску погибли 7 мирных жителей, 11 ранены. 1 октября ЦАХАЛ отметился еще одной воздушной атакой по Дамаску, тогда погибли 3 человека, 9 получили ранения. Захарова говорит, что подобные атаки Израиля стали уже "рутиной практикой" в отношении Сирии, Ливана и сектора Газа. Москва призвала Тель-Авив уважать суверенитет соседних стран.

Через площадку ООН российский постоянный представитель Василий Небензя давит на Израиль указаниями на невыполненные обязательства властей еврейского государства. 9 октября на заседании Совбеза он напомнил, что принятый в 1949 году в ООН Израиль саботирует решения организации по Палестине.

"Хотел бы напомнить, что в 1949 году Государство Израиль было принято в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи: №181 с планом раздела Палестины на два государства - арабское и еврейское - и №194 о беженцах, являющейся основой мандата БАПОР ", - сказал Небензя.

Дипломат обвинил Тель-Авив в сознательном и целенаправленном подрыве решений, позволивших ему в свое время вступить в ООН.

Кроме этого, в ближневосточных СМИ появляются сообщения о передаче Россией беспилотников "Хезболле". Якобы Россия занимается обучением членов группировки по управлению устройствами, передает ливанская газета "А-Нахар" и израильский телеканал КАН-11. Более того, некоторые источники утверждают, что Россия якобы ведет переговоры о поставке противокорабельных ракет хуситам в Йемене, которая осуществляется при посредничестве Ирана.

Официально Россия отрицает какие-либо поставки оружия врагам Израиля. 7 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикацию The Wall Street Journal. Американская газета написала, что поставками оружия хуситам занимается лично Виктор Бут, два года назад вернувшийся в Россию из американской тюрьмы. "Мы склоняемся отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников", - так Песков отреагировал на публикацию WSJ.

Сегодня российский президент Владимир Путин находится в Туркменистане. Туда же прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. На двусторонней встрече Путин заявил: "Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки".

Иран и Россия в последние годы сближаются. Страны готовятся подписать стратегическое соглашение. На саммите БРИКС в Казани Пезешкиан будет почетным гостем, так как его страна уже вошла в организацию. Запад постоянно выражает тревогу в связи со сближением Тегерана и Москвы, обвиняя Россию в поддержке ИРИ в противостоянии с Израилем, а иранцев - в поставках оружия российской армии.

Заявление Путина о совпадении позиций - дополнительный сигнал Израилю. Россия осуждает действия Израиля как в Палестине, так и в Ливане и самом Иране. Стратегическую линию по конфликтам на Ближнем Востоке Кремль озвучил еще год назад. 23 октября 2023 года Владимир Путин сказал, что необходимо создать палестинское государство.

Проверить слухи о том, вооружает ли Россия хуситов и "Хезболлу", невозможно. Официально Россия имеет право их отрицать. При этом ничего странного в том, что Москва может участвовать в поддержке "Оси сопротивления", нет. Поступая так, Россия нацеливается не на Израиль, с которым сохраняет диалог, а на США и страны НАТО. Ведь благодаря действиям последних Россия потеряла газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" и попала под санкции, которые бьют по торговле с третьими странами. Запад вооружает Украину в ущерб России. Поэтому, когда хуситы атакуют американские корабли в Красном море, и через Баб-эль-Мандебский пролив не может пройти ни одно западное торговое судно, для Россия это геополитический ответ западной агрессии.

Что касается Ливана, то здесь тоже нет ничего странного. В помощи "Хезболле" Россия может искать защиты своих позиций в Сирии. Кроме того, операция ЦАХАЛ в Ливане незаконна не только для Москвы и Тегерана, но и для всего мира. Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон даже предложил ввести оружейное эмбарго против Тель-Авива. Поэтому возможные поставки БПЛА "Хезболле" нацелены не на то, чтобы поставить под угрозу население Израиля, а на самооборону Ливана от израильской оккупации.