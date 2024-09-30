Путин впервые встретился с Пезешкианом

Владимир Путин проводит переговоры с Масудом Пезешкианом. Это первая встреча руководителей двух государств. Они намерены поговорить о ситуации на Ближнем Востоке.

В Туркменистане начались переговоры российского и иранского президента — Владимира Путина и Масуда Пезешкиана.

Отмечается, что это первая очная встреча лидеров двух государств после избрания Пезешкиана на президентский пост. До этого они один раз провели телефонную беседу.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что главы стран намерены обсудить двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоит добавить, что с российской стороны в переговорах участвуют помощник Юрий Ушаков, замглавы МИД Михаил Галузин, вице-премьер Алексей Оверчук и Дмитрий Песков.

Общие интересы России и Ирана

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала об актуальной повестке переговоров лидеров двух стран и интересах России в развитии связей с Ираном.

"Главное – это подписание долгосрочного двустороннего договора. Пока неизвестно, когда он будет подписан. В целом, переговоры президентов будут посвящены всему спектру задач наших взаимоотношений и ситуации в регионе. По Ближнему Востоку Владимир Путин и Масуд Пезешкиан будут говорить обязательно", - прежде всего сказала она.

"Текущие интересы России в Иране связаны в основном с инфраструктурными вопросами. В этой связи президенты наверняка будут обсуждать завершение коридора "Север-Юг", так как его запуск в интересах и наших двух стран, и Южного Кавказа, и Центральной Азии. Пожалуй, это обязательный пункт в повестке переговоров. Среди общих проблем, по которым нужно договариваться, есть и энергетика – я имею в виду строительство новых энергообъектов, завершение второй очереди Бушерской АЭС и возможно участие российской стороны в строительстве малых АЭС, которые необходимы Ирану для решения водной проблемы", - сообщила Нина Мамедова.

"Надо сказать, что проблем сейчас накопилось довольно много у самого Ирана. Это проблемы, которые возникают в связи с происходящими в регионе событиями, к примеру, изменение транзитных маршрутов китайских товаров через Иран из-за действий хуситов в Красном море. Подобные вопросы постоянно обсуждаются и будут обсуждаться. Также не могу не сказать и о гуманитарное повестке. Количество обучающихся в наших вузах иранцев растет в геометрической прогрессии, и здесь нужно договариваться не только по приему студентов, но и по тому, что наши дипломы должны быть доступны в Иране. Это правовые вопросы, которые нужно решать правительствам", - отметила востоковед.

"Требует решения и проблема судоходства на Каспийском море. Хоть мы о ней и говорим каждый год, но на практике в отношении количества судов, рейсов и обустройства портов и у нас, и в Иране мало что сделано. Сейчас актуализировалась еще одна проблема на Каспии – обмеление моря. Она обостряется и требует принятия совместных мер", - добавила Нина Мамедова.