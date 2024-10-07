Путин начал рабочий визит в Ашхабад

Глава российского государства начал визит в Ашхабад. Здесь он проведет ряд встреч на высшем уровне, в том числе с президентом Ирана.

Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Туркменистан. Ночью его самолет приземлился в Ашхабаде. В настоящее время глава российского государства находится в Торгово-промышленной палате, где проходит форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Российского лидера встретил его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов.

В ходе визита Путин выступит на пленарном заседании форуме наряду с главами Киргизии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того он проведет переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудят как ирано-российские отношения, так и очередной виток ближневосточной эскалации.

Отметим, что в настоящее время Москва и Ашхабад наращивают экономические связи. В наибольшей степени это качается энергетической сферы. Россия активно участвует в разработке туркменских месторождений и в инфраструктурных проектах.

Кроме того, Россия рассматривает Туркменистан как ключевую страну в контексте своей политики в Центральной Азии. В последние годы Россия и Туркменистан также обсуждают вопросы безопасности, особенно в контексте ситуации угроз, исходящих от терроризма и экстремизма.