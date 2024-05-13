Армения признала Государство Палестина

Ереван признал Государство Палестина. Об этом сообщает МИД Армении, также признавая единственным путем выхода из ближневосточного конфликта существование двух государств – независимых Израиля и Палестины.

Армянский МИД заявил о том, что республика признает Государство Палестина. В коммюнике подчеркнуто, что Ереван заинтересован в скорейшей нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

«… подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признаёт государство Палестина»

– МИД Армении

Также отмечается, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно производиться на основе существования двух государств. В ведомстве выразили уверенность в том, что это единственный способ мирного сосуществования Израиля и Палестины.