Армения признала Государство Палестина

Ереван признал Государство Палестина. Об этом сообщает МИД Армении, также признавая единственным путем выхода из ближневосточного конфликта существование двух государств – независимых Израиля и Палестины.
Армянский МИД заявил о том, что республика признает Государство Палестина. В коммюнике подчеркнуто, что Ереван заинтересован в скорейшей нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
«… подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признаёт государство Палестина»
– МИД Армении
Также отмечается, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно производиться на основе существования двух государств. В ведомстве выразили уверенность в том, что это единственный способ мирного сосуществования Израиля и Палестины.