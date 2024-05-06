Вестник Кавказа

Эрдоган призвал мир признать Палестину

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Турецкий лидер заявил, что приветствует резолюцию ООН по Палестине. Он отметил, что Турция защищает права тех, кто их лишен в секторе Газа.

Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество как можно скорее признать палестинское государство.

Он отметил, что Анкара приветствует резолюцию ООН по Палестине, которая была принята 10 мая. За нее проголосовали 143 государства, 9 выступили против, 25 воздержались.

Резолюция ГА ООН расширяет права Палестины в организации. Кроме того, она рекомендует Совбезу пересмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН.

Президент также заявил, что Турция защищает права тех, кто лишен их в секторе Газа, и выступает на стороне добра. Он добавил, что Израиль продолжает нарушать все права.

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