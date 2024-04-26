Эрдоган назвал виновника распространения войны на Ближнем Востоке

Эрдоган обвинил Израиль в распространении войны на весь Ближний Восток. Он также призвал Организацию тюркских государств сотрудничать в отправке помощи в сектор Газа.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль виновником распространения конфликта на весь Ближний Восток.

Президент заявил, что Тель-Авив намеренно усугубляет ситуацию в регионе, продолжая атаку на Палестину, несмотря на согласие ХАМАС прекратить огонь.

Он также в своей речи упомянул Организацию тюркских государств. Эрдоган призвал страны, входящие в ОТГ, к активному сотрудничеству в отправке помощи в сектор Газа.