Вестник Кавказа

Эрдоган: Южный Кавказ должен достичь стабильности

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган призвал Азербайджан и Армению подписать мирный договор как можно скорее. Он отметил, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с азербайджанским премьером Али Асадовым призвал Баку и Ереван заключить мирный договор как можно скорее.

Он отметил, что его радует прогресс, достигнутый в мирном процессе двух государств. Президент также ожидает положительных результатов от встречи глав МИД Азербайджана и Армении, которая пройдет в Алматы 10 мая.

Эрдоган подчеркнул, что Южный Кавказ должен достичь стабильности, к которой он стремился.

При этом глава государства заявил, что Анкара будет и дальше поддерживать Баку во всех областях. Он добавил, что страны продолжат тесно сотрудничать, чтобы не превратить регион в зону геополитических противоречий.

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