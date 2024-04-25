Вестник Кавказа

Алматинская встреча Баку-Ереван состоится 10 мая

Виктор Константинов, Виктор Сорокин
Алматинская встреча Баку-Ереван состоится 10 мая
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Алматы 10 мая. Дату переговоров назвали в Баку. Стороны без посредников обсудят мирный договор.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает, что 10 мая в Алматы глава ведомства Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян проведут переговоры по мирному соглашению.

Ранее Казахстан предложил Алматы в качестве переговорной площадки для Баку и Еревана. Стороны подтвердили согласие и договорились о дате встречи.

Перспективы мирного договора

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что на сегодняшний день продолжает мешать заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"На самом деле, у мирного договора осталось всего одно препятствие – это армянское общественное мнение, помноженное на личные политические амбиции Никола Пашиняна. Как мы видим в этом году, Никол Пашинян начал отдавать себе отчет, что у него за рубежом не осталось ни союзников, ни помощников, а помощь Запада, на которую он рассчитывал, оказалась не столь влиятельной, как ему хотелось. Ярче всего это показали результаты апрельской встречи Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Однако быстро сделать необходимые для мирного договора шаги он не может, так как в Армении их сочтут уступками и премьер-министр буквально потеряет власть", - отметил он.

"Мы видим, как одно лишь решение по возвращению Азербайджану четырех сел Газахского района привело к мини-попытке революции. Поэтому Пашинян будет действовать медленно, но все-таки в направлении мирного договора с Азербайджаном.  Правильно, что работа идет, и хорошо, что в лице Казахстана нашелся новый посредник, не аффилированный с великими державами. Пашиняну сейчас придется распутывать этот сложный клубок, как ему сохранить Армению, пойти на уступки и одновременно не потерять власть. А потеря власти Пашиняном в результате переворота приведет к подрыву мирного процесса. Мяч на армянской стороне, но не то чтобы она очень легко может его отбить, так как Николу Пашиняну противостоят требования значительной части армянского общества, неготовой смиряться с новым положением дел на земле", - сообщил Алексей Наумов.

Политолог пояснил, что в целом вести себя конструктивно на мирных переговорах с Азербайджаном власти Армении заставляет понимание, что иного пути у них не осталось. "По сути, речь идет о политической безысходности – не то чтобы мы в данном случае можем говорить о какой-то доброе воле Армении. Время для проявления доброй воли у Еревана было достаточно на протяжении 30 лет, и в том числе у Никола Пашиняна, начиная с весны 2018 года. Но эта воля так и не проявилась. Поэтому Армения сейчас идет на более-менее конструктивное взаимодействие с Азербайджаном из-за успехов азербайджанской дипломатии и азербайджанской армии. А также из-за провалов армянской политики по поиску новых покровителей", - заключил эксперт РСМД.

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