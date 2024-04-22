Президент Казахстана приветствует согласие Азербайджана и Армении на переговоры в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал соглашение, достигнутое Азербайджаном и Арменией по поводу проведения переговоров в Алматы.
Ранее Казахстан предложил Алматы как переговорную площадку для встречи глав МИД двух республик, работающих над подготовкой мирного договора.
"Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ"
– Токаев
Президент Казахстана добавил, что предстоящая встреча послужит практической реализации договоренностей сторон и поспособствует скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в регионе.
Накануне стало известно, что и азербайджанская, и армянская стороны подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.