Азербайджан и Армения подтвердили переговоры на уровне глав МИД в Алматы

Представители Азербайджана и Армении подтвердили проведение переговоров на уровне глав МИД в Алматы. Об этом вечером 30 апреля сообщил официальной представитель МИД Казахстана.
"Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алматы. Обе стороны подтвердили свое участие"
– Айбек Смадияров
При этом он подчеркнул, что дата переговоров будет определена позже.
"Дата проведения будет сообщена дополнительно"
– представитель ведомства
Ранее президент центральноазиатской республики заявил, что Астана готова предоставить Баку и Еревану площадку для переговоров.
Переговоры без посредников
На днях в МИД Казахстана сообщили, что предстоящая встреча азербайджанского и армянского министров пройдет в Алматы без посредников. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что руководство республики не претендует на функцию посредника, оно лишь предоставит представителям двум стран Южного Кавказа площадку для переговоров.