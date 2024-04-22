Азербайджан и Армения подтвердили переговоры на уровне глав МИД в Алматы

Азербайджанская и армянская стороны согласились на проведение на территории Казахстана встречи глав МИД. О дате ее проведения стороны объявят позже.

Представители Азербайджана и Армении подтвердили проведение переговоров на уровне глав МИД в Алматы. Об этом вечером 30 апреля сообщил официальной представитель МИД Казахстана.

"Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алматы. Обе стороны подтвердили свое участие"

– Айбек Смадияров

При этом он подчеркнул, что дата переговоров будет определена позже.

"Дата проведения будет сообщена дополнительно"

– представитель ведомства

Ранее президент центральноазиатской республики заявил, что Астана готова предоставить Баку и Еревану площадку для переговоров.

Переговоры без посредников

На днях в МИД Казахстана сообщили, что предстоящая встреча азербайджанского и армянского министров пройдет в Алматы без посредников. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что руководство республики не претендует на функцию посредника, оно лишь предоставит представителям двум стран Южного Кавказа площадку для переговоров.