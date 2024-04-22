Вестник Кавказа

Диалог Баку-Ереван в Алматы пройдет без посредников

Диалог Баку-Ереван в Алматы пройдет без посредников
© Фото: сайт МИД Азербайджана
Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении проведут переговорный раунд в Алматы без участия посредников. В Астане пояснили, что казахстанские власти предоставят площадку для диалога Баку и Еревана, но не претендуют на функцию посредника.

Пресс-спикер МИД Республики Казахстан Айбек Смадияров рассказал сегодня подробности предстоящей встречи глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Алматы, инициированные Астаной.

Смадияров подчеркнул, что Астана не претендует на функцию посредника между властями Азербайджана и Армении – Баку и Ереван наладили прямой диалог, и Казахстан лишь предоставит им нейтральную площадку для совместной работе по мирному договору.

"Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и в Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли – так называемый good office"

– Айбек Смадияров

Таким образом, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян будут работать в Алматы без участия каких бы то ни было посредников.

Пресс-спикер МИД Казахстана добавил, что стороны еще не согласовали дату проведения встречи в Алматы. При этом он допустил, что на территории Казахстана со временем может быть подписан и сам мирный договор.

Напомним, что первым переговорный раунд Байрамов-Мирзоян в Алматы анонсировал в прошлый вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сегодня МИД Армении подтвердил планы на эту встречу.

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