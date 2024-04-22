Вестник Кавказа

Армения согласилась на встречу Байрамова и Мирзояна в Алматы

Армения согласилась на встречу Байрамова и Мирзояна в Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Армении опубликовал сообщение о готовности армянской стороны участвовать в инициированном Казахстаном переговорном раунде по мирному договору. Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана прилетят в Алматы, как и анонсировал ранее президент Ильхам Алиев.

Официальный представитель МИД Армении Ани Бадаляна рассказала сегодня о решении армянских властей согласовать встречу Баку-Ереван на уровне министров иностранных дел в Алматы.

Бадалян подтвердила, что между Баку и Ереваном есть договоренность на переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна на нейтральной территории в Казахстане.

Также она уточнила, что инициатором этой встречи стала официальная Астана, направив приглашения руководству Азербайджана и Армении об организации в Алматы переговорного раунда по согласованию текста мирного договора.

Напомним, переговорный раунд Байрамов-Мирзоян первым аносировал президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлый вторник. Накануне, в беседе с руководителем Госдепартамента США Энтони Блинкеном он вновь объявил, что министры иностранных дел должны в скором времени прибыть в Алматы для совместной работы по тексту мирного соглашения.

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