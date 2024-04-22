Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу в Казахстане

Главы МИД Азербайджана и Армении могут провести встречу в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван рассматривает возможность проведения переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении на территории Казахстана.

Главы МИД Азербайджанской Республики и Республики Армения могут провести встречу в Казахстане. С таким заявлением выступила глава пресс-службы МИД Армении Ани Бадалян.

Как сообщила представитель ведомства, точная дата встречи еще не определена и будет озвучена позднее.

Она так же отметила, что РА рассматривает возможность переговоров по делимитации границ, которая основана на Алма-Атинской декларации.

“Армения рассматривает и поддерживает те посреднические усилия или платформы для ведения переговоров, которые направлены на достижение прочного мира на Южном Кавказе, поддерживают основополагающие принципы и взаимосогласованные документы, в том числе процесс обоюдного признания Арменией и Азербайджаном на основании Алма-Атинской декларации территориальной целостности друг друга и делимитации”

– Ани Бадалян

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