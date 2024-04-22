Пашинян объяснил цель передачи сел Азербайджану

Глава армянского правительства рассказал, почему республика решила вернуть Азербайджану 4 села Газахского района. Он подчеркнул, что Армения пошла на этот шаг, чтобы зафиксировать свою территориальную целостность.

Территориальная целостность – одно из важных условий существования государства. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 26 апреля на встрече с молодежью в Гаваре.

В ходе нее он рассказал, в частности, почему республика приняла решение вернуть Азербайджану 4 села Газахского района. По словам главы правительства, такой вопрос ему задали в день встречи по дороге в пекарню.

"Один из очень уважаемых горожан спросил меня, почему отдаем наши села Азербайджану. Это очень важный вопрос, и я не хочу говорить об этом сейчас. Я говорил на каких-то политических уровнях, что в Армении никогда не было таких сел, но я хочу сказать кое-что очень важное. Для чего мы принимаем эти решения? Мы принимаем их, чтобы зафиксировать территориальную целостность Армении"

– Никол Пашинян

Он также поинтересовался у собравшихся, видели ли они фотографии установленного на границе между Арменией и Азербайджаном первого пограничного столба.

"Этот столб является краеугольным камнем территориальной целостности Республики Армения. Мы принимаем эти решения официально, потому что понимаем, что если одним из важных условий государства является гражданин, то вторым является территория и территориальная целостность"

– армянский премьер

Кроме того, он уточнил, что под территориальной целостностью подразумевается международно признанная территория данной страны.

"Территория может быть, но эта территория может быть не признана на международном уровне"

– глава правительства Армении

Запуск делимитации азербайджано-армянской границы

В конце прошлой недели представители двух стран Южного Кавказа провели историческую встречу по делимитации границы, на которой была достигнута договоренность о мирном возвращении Азербайджану 4 сел Газахского района. Стороны также предварительно согласовали границы между этими селами и прилегающими к ним населенными пунктами на армянской территории.

Первый пограничный столб на азербайджано-армянской границе был установлен во вторник, 23 апреля.