Выполнена треть работ по делимитации границы Азербайджана и Армении

В Баку рассказали о прогрессе в работах по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. На данный момент осуществлено 35% запланированных работ.

Азербайджан и Армения продолжают работы по делимитации границы, заявили в пресс-службе вице-премьера АР Шахина Мустафаева.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день совершено примерно 35% работ, которые были запланированы изначально. В общей сложности было установлено 28 пограничных столбов. Первый столб был установлен 23 апреля.

Работы по уточнению координат экспертные группы ведут на базе геодезических измерений.

С армянской стороны председатель оборонной комиссии Нацсобрания Армен Хачатрян заявил о техническом завершении делимитации на участке между Тавушской областью и Газахским районом.

По его словам, таким образом граница была зафиксирована на местности согласно Алматинской декларации, на границе АрмССР и АзССР.