Токаев предложил Баку и Еревану площадку в Астане

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить Азербайджану и Армении площадку для переговоров. Он добавил, что Астана приветствует стремление к миру.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что Астана приветствует стремление Баку и Еревана к мирному договору.

Глава государства отметил, что Казахстан готов максимально содействовать и предложить Азербайджану и Армении площадку для переговоров.

Токаев подчеркнул, что цель Астаны – сближение дружественных Казахстану стран и открытие пути для нерушимых дружеских отношений, мира и развития в регионе.