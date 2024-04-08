Вестник Кавказа

Токаев предложил Баку и Еревану площадку в Астане

Токаев предложил Баку и Еревану площадку в Астане
© Фото: сайт Акорды
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить Азербайджану и Армении площадку для переговоров. Он добавил, что Астана приветствует стремление к миру.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что Астана приветствует стремление Баку и Еревана к мирному договору.

Глава государства отметил, что Казахстан готов максимально содействовать и предложить Азербайджану и Армении площадку для переговоров.

Токаев подчеркнул, что цель Астаны – сближение дружественных Казахстану стран и открытие пути для нерушимых дружеских отношений, мира и развития в регионе.

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