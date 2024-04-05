Зачем президент Казахстана прилетел в Армению?

Токаев в понедельник прибыл в Ереван. В рамках краткосрочного визита президент Казахстана намерен встретиться с премьером Армении Пашиняном и президентом Хачатряном.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Армению с официальным визитом, он планирует встречи с руководством страны - премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатряном.

Самолет с лидером Казахстана в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване встречала делегация во главе с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Визит Токаева краткосрочный, из армянской столицы он отправится в пострадавшую от весенних паводков область Казахстана.

Встреча с Пашиняном

Переговоры Токаева и Пашиняна прошли в узком составе. Президент Казахстана отметил, что данный визит - важный этап в развитии двусторонних отношений и указал на наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана и Армении. Пашинян заявил, что готов к тому, чтобы страны совместными усилиями вывели двусторонние отношения на новый уровень.

Стороны подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.

На встрече Токаев и Пашинян затронули вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, обсуждались также вопросы региональной стабильности и безопасности.

На совместном брифинге после переговоров с Пашиняном казахстанский лидер заявил, что Астана готова оказать Еревану и Баку максимальное содействие и выполнить миссию доброй воли, предоставив площадку для переговоров. Он сообщил, что Казахстан приветствует стремление Азербайджана и Армении к заключению мирного соглашения.

По словам Токаева, целью является сближение позиции двух дружественных Казахстану стран и разблокировка коммуникации для стабильного и мирного развития в регионе.

Миссия Токаева в Ереване

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" указал на наличие явной посреднической миссии в этом визите президента Казахстана в Армению: Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван говорить не только об армяно-казахстанских, но и об армяно-азербайджанских отношениях.

"Визит Токаева вызывает значительный интерес, поскольку месяц назад, 11 марта, президент Казахстана посещал Азербайджан, где проводил переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и участвовал в первом заседании Высшего межгосударственного совета АР-РК. Если месяц спустя Токаев прилетел в Ереван, то мы можем заключить, что Астана как минимум пытается заявить себя новой миротворческой силой в регионе – причем силой, находящейся на постсоветском пространстве, а не за его пределами. Это соответствует позиции о необходимости не допустить интернационализации армяно-азербайджанской конфронтации", - сказал он.

"Часто мы слышим от Азербайджана, что в первую очередь необходим диалог один на один – и основная мысль здесь в том, чтобы в урегулирование не вовлекались крупные стороны, как Европейский Союз и США. Господин Токаев пытается играть роль миротворца, представляя, грубо говоря, государство среднего уровня, не обладающее глобальными амбициями, но в то же время считающее себя важным участником международного процесса. Я думаю, что Токаев может заявить себя таким лидером-миротворцем из средней, что называется, страны", - сообщил Алексей Наумов.

"Это довольно мощная заявка с его стороны, учитывая, что сейчас в Казахстане сложная ситуация с природными явлениями, и Касым-Жомарт Токаев все равно находит время съездить в Армению спустя месяц после визита в Баку. Казахстан в целом сегодня имеет репутацию проазербайджанской державы, они состоят в Организации тюркских государств, Астана принимает участие в восстановлении Карабахского экономического района Азербайджана. Так что я надеюсь, что Токаев сможет побудить Никола Пашиняна изменить свою прозападную политику на более прорегиональную. Это в целом будет полезно для региона, для самой Армении, да и для Казахстана тоже", - заключил эксперт РСМД.