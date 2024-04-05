Никол Пашинян потребовал не политизировать ЕАЭС

В интервью казахстанским СМИ Никол Пашинян в очередной раз заговорил об аполитичности Евразийского союза с целью защитить членство в организации Армении в случае заключения Ереваном антироссийских политических сделок с Западом.

Армянский лидер Никол Пашинян в преддверии визита казахстанского президента Касым-Жомарта-Токаева в Ереван дал интервью "Казахстанской правде", где призвал не допустить "политизации ЕАЭС". Как и во время декабрьского саммита Евразийского союза, Пашинян объявил, что у этой международной организации не должно быть иной повестки, кроме экономического взаимодействия.

"ЕАЭС – экономическое объединение без какой-либо политической и тем более геополитической повестки. Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, поскольку это приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения"

– Никол Пашинян

Причины подобной риторики очевидны: власти Армении проводят курс внешнеполитического "переезда" из российской сферы влияния в евроатлантическую, желая при этом сохранить все преимущества экономического сотрудничества с Россией и другими странами ЕАЭС. Пашиняну необходимо добиться, чтобы любые политические сделки Еревана с Брюсселем, Парижем и Вашингтоном не влияли на свободу движения армянских капиталов, товаров и рабочей силы на пространстве Евразийского союза.

Таким образом, нарушая негласные правила добросовестного сотрудничества с союзниками и партнерами, власти Армении требуют, чтобы они соблюдали эти правила неукоснительно. Каков сценарий Еревана на случай, если Москва скажет этим односторонним требованиям "нет", пока неясно, поскольку реальной альтернативы российскому рынку, куда идет порядка 40% армянского импорта, не существует.

Также Никол Пашинян подчеркнул, что Армения ищет возможностей для диверсификации своей экономической сферы, в том числе через наращивание транзитного потенциала. При этом в интервью он умолчал о нарушении обязательств перед Россией и Азербайджаном по открытию беспрепятственного наземного сообщения между Нахчываном и Зангиланским районом АР под контролем ФСБ РФ. Зангезурский коридор строится через Иран, Армения остается в блокаде по собственному желанию, пусть и рассказывает всем вокруг о фейковом проекте "Перекресток мира".