Казахстан выступил за долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией

Президент Казахстана призвал Азербайджан и Армению заключить мирное соглашение как можно скорее. По словам главы государства, это отвечает интересам Астаны.

Казахстан поддерживают любые усилия, которые предпринимаются для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе интервью агентству Armenpress.

"Установление прочного и долгосрочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона"

– глава государства

Он пояснил, что Казахстан на постоянной основе вносит посильный вклад в обеспечение международной и региональной безопасности путем продвижения миротворческих инициатив.

"Безусловно, Казахстан не остается равнодушным к данной теме. Мы заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными для нас государствами"

– президент РК

Лидер республики также отметил, что она неизменно сохраняет свою принципиальную приверженность нормам и принципам международного права, прописанным в Уставе Организации Объединенных Наций.

"В этом контексте центральная роль ООН в международных делах и сохранении мира и стабильности остается для Казахстана безальтернативной"

– Касым-Жомарт Токаев

Он также добавил, что все имеющиеся противоречия между странами, в том числе те, которые касаются территориальной целостности, нужно решать только путем диалога, основанного на нормах и принципах международного права.

"Система ценностей, утвердившаяся в рамках ООН, должна оставаться ориентиром для обеспечения безопасности и стабильности в мире"

– президент республики

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе. По его словам, это поможет эффективнее продвигать транспортные проекты, включая тот же Транскаспийский транспортный маршрут (Средний коридор), который является одним из перспективных региональных проектов.

"В настоящее время ряд европейских стран изъявил желание присоединиться к данному маршруту, а некоторыми эта работа уже проводится. <…> Для эффективного продвижения проектов главное, чтобы все заинтересованные стороны достигли взаимоприемлемых договоренностей по дальнейшей разблокировке коммуникаций в регионе"

– лидер Казахстана