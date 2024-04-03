Вестник Кавказа

В Армении допустили отказ от подписания мирного договора с Азербайджаном

В Армении допустили отказ от подписания мирного договора с Азербайджаном
Армения может отказаться от любого договора о мире с Азербайджаном, сообщили в парламенте страны. Там добавили, что переговоры рабочих групп еще ничего не гарантируют.

Спикер парламента Армении Ален Симонян не исключил отказ от любого мирного договора с Азербайджаном.

Выступая 9 апреля на заседании парламента, он подчеркнул, что такой вариант развития событие вполне возможен.

"Никакая часть территории Армении не подлежит обсуждению, ведутся переговоры, встречаются рабочие группы, это ничего не значит. Не исключено, что в какой-то момент мы вообще откажемся что-либо подписывать, если не достигнем соглашения"

– Ален Симонян

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