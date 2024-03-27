Вестник Кавказа

Армения отправила Азербайджану очередные уточнения по мирному договору

Армения отправила Азербайджану очередные уточнения по мирному договору
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения наконец прервала свое более чем трехмесячное молчание и отправила Азербайджану свою очередную, восьмую по счету свою редакцию проекта мирного договора между странами: остаются нерешенными два основных вопроса.

Спустя больше чем три месяца Армения все же ответила на последние предложения азербайджанской стороны по проекту мирного договора, сообщила сегодня пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян

Речь идет о 8-й редакции предложений по мирному соглашению между двумя странами, передает News.am.

Предыдущие предложения Армении по мирному договору Азербайджан получил больше трех месяцев назад - 4 января 2024 года, ответ был отправлен в Ереван в феврале, однако власти РА не торопились с решением.

Несколько дней назад глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку уже достигли ряда договоренностей по документу, однако нерешенными остаются два основных вопроса, касающиеся взаимного признания территориальной целостности, демаркации границы и разблокирования инфраструктур.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", к скорейшему заключению мира с Азербайджаном Армению не раз призывали многие государства: к тому, что стране нужно прийти окончательному согласию с Азербайджаном и заключить мир на минувшей неделе по итогам встречи на высшем уровне премьера Армении с представителями властей ЕС и США призвал и помощник главы американского Госдепа по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

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