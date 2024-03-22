Москва готова помочь Баку и Еревану с делимитацией границы

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова сообщила о готовности Москвы оказать максимальное содействие процессу делимитации армяно-азербайджанской границы.
Она отметила, что у России имеются уникальные картографические материалы и экспертизы.
"Аналогичные принципы применимы в отношении разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Мы говорим о маршруте, который связывает западные районы Азербайджана с Нахчываном через территорию Сюникской области Армении"
- Мария Захарова
Дипломат также рассказала о трехсторонней рабочей группе вице-премьеров трех стран как о хорошо зарекомендовавшем себя механизме выработки компромиссов. Она призвала Баку и Ереван проявить политическую волю и возобновить взаимодействие трехсторонних форматов.