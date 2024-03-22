Вестник Кавказа

Москва готова помочь Баку и Еревану с делимитацией границы

Москва готова помочь Баку и Еревану с делимитацией границы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ заявили о готовности Москвы оказать содействие процессу делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Там отметили, что речь идет о маршруте, который связывает Азербайджан с Нахчываном

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова сообщила о готовности Москвы оказать максимальное содействие процессу делимитации армяно-азербайджанской границы.

Она отметила, что у России имеются уникальные картографические материалы и экспертизы.

"Аналогичные принципы применимы в отношении разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Мы говорим о маршруте, который связывает западные районы Азербайджана с Нахчываном через территорию Сюникской области Армении"

- Мария Захарова

Дипломат также рассказала о трехсторонней рабочей группе вице-премьеров трех стран как о хорошо зарекомендовавшем себя механизме выработки компромиссов. Она призвала Баку и Ереван проявить политическую волю и возобновить взаимодействие трехсторонних форматов.

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