Вашингтон призвал Ереван продолжить путь к миру

Представитель госдепартамента США призвал Армению прийти к окончательному согласию с Азербайджаном и заключить мир.

Армении необходимо продолжить путь мирного урегулирования с Азербайджаном и прийти к окончательным договоренностям. Такое заявление сделал помощник главы американского Госдепа по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своей беседы с журналистами по итогам встречи на высшем уровне премьера Армении с представителями властей ЕС и США.

"Встреча была посвящена проводимым в Армении реформам, но мы, конечно же, призвали ее продолжить путь к миру и достичь окончательного согласия с Азербайджаном"

- Джеймс О'Брайен

Как подчеркнул О’Брайен, мирное урегулирование наилучший путь к процветанию региона.

Он уточнил, что таким образом, удастся открыть новые международные коридоры из Средиземноморья до Центральной Азии.