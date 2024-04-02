Ереван подвел итоги встречи Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен

Премьер-министр Армении встретился в Брюсселе с председателем Еврокомиссии, Верховным представителем ЕС и госсекретарем США. В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки Армении западными властями.

В Брюсселе состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна с представителями властей ЕС и США. В частности, в переговорах приняли участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также во встрече участвовала руководитель USAID Саманта Пауэр.

По итогам встречи аппарат премьера РА опубликовал на своем сайте заявление, в котором сказано, что власти ЕС и США нацелены на сотрудничество и поддержку Армении во многих сферах ее развития.

Отмечается, что западные власти высоко оценили проводимые реформы в Армении и выразили готовность в дальнейшем поддерживать республику в этом направлении.

По словам аппарата премьера, США намерены выделить $65 млн на развитие реформ. Кроме этого, США и ЕС готовы помочь Армении в диверсификации экономической сферы.

Как сообщают власти РА, Европейский союз выступил с программой "Устойчивость и рост Армении на 2024-2027 годы", реализация которой потребует 270 млн евро.

В рамках этой программы ЕС планируется укрепить социально-экономическую сферу республики.

По словам фон дер Ляйен, ранее запущенный Экономический и инвестиционный план позволил привлечь свыше 550 млн евро в развитие Армении.

В свою очередь США будут работать над привлечением американских инвестиций в республику.