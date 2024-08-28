Пан или пропал: Байден предъявил Нетаньяху ультиматум

США предлагают Нетаньяху в последний раз заключить сделку с ХАМАС на фоне скандального известия об обнаружении шести погибших заложников в катакомбах под сектором Газа. Но прислушается ли к американскому ультиматуму Тель-Авив?

Конфликт к секторе Газа подходит к очередной точке кипения. Если предыдущие кульминации были связаны со штурмом города Рафах и возможным втягиванием в войну Ирана и "Хезболлы", то сейчас речь идет о перемирии. Вот уже около двух недель представители ХАМАС и Израиля через посредников в лице Египта, Катара и США ведут переговоры о приостановке боев и освобождении заложников. Но окончательного компромисса стороны так и не нашли.

Филадельфийская проблема

Заключение сделки упирается в неготовность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на уступки. Во-первых, он все еще настаивает на сохранении контроля над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта. Во-вторых, премьер добивается аналогичного контроля над перемещением палестинцев внутри Газы со стороны Израиля. Для ХАМАС это неприемлемо, ведь фактически речь идет о легализации оккупации с возможностью продолжить дальнейший демонтаж хамасовской власти в секторе Газа.

Помимо сопротивления со стороны палестинцев на Нетаньяху растет давление внутри Израиля. 1 сентября ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности обнародовали имена шести заложников, взятых в плен 7 октября прошлого года ХАМАС - их тела были обнаружены в подземном тоннеле в Рафахе. Это известие вызвало шквал возмущения среди израильского населения. На следующий день десятки тысяч граждан вышли на протесты в Тель-Авиве с требованием немедленно заключить сделку с ХАМАС и добиться освобождения оставшихся заложников. Вдова россиянина Александра Лобанова, чье тело было найдено наряду с пятью другими в Рафахе, отказалась встречаться с Нетаньяху, который "приехал с утешениями к семье убитого" в южный город Ашкелон, сообщила местная радиостанция Kan.

Торпедирование сделки вызывает возмущение не только у оппозиции, но и у членов Кабмина. В частности, глава Минобороны Йоав Галант выступил против нахождения израильских войск в Филадельфийском коридоре. Нетаньяху в ответ на критику заявил министру, что для него приоритет - не спасение жизней заложников, а присутствие ЦАХАЛ в обозначенном коридоре. "Если бы мне пришлось выбирать между Филадельфийским коридором и освобождением плененных, я бы выбрал Филадельфию", - заявил недавно Нетаньяху.

Для ХАМАС уход ЦАХАЛ с египетской границы - вопрос принципиальный. Главный переговорщик палестинской организации Халиль Аль-Хайя на выходных сказал телеканалу "Аль-Джазира", что если Армия обороны Израиля не уйдет из Филадельфийский коридора, то соглашения не будет. При своем неоднозначном отношении к ХАМАС идею оккупации приграничной территории Газы не поддерживают и власти Египта.

Ультиматум США

Западные СМИ считают, что Нетаньяху своей неуступчивостью уже подорвал мирные усилия посредников. После новостей о шести погибших израильтянах Катар, Египет и США обсуждали пути продвижения к сделке, сообщает источник CNN, знакомый с ходом переговоров. "Но затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник вечером заявил, что Израиль никогда не покинет Филадельфийский коридор, и этот парень сорвал все одной фразой", - отметил источник телеканала.

Не меньше палестинцев возмущена администрация Джозефа Байдена. 2 сентября американский президент обвинил Нетаньяху в том, что тот делает недостаточно для заключения соглашения о прекращении огня в Газе. Наблюдатели отметили, что это первый раз, когда Байден фактически обвинил израильского премьера в срыве переговоров. Критика из США явно задела Нетаньяху. Вот как он прокомментировал заявления Байдена: "И теперь после этого нас просят проявить серьезность? Нас просят пойти на уступки? Какой сигнал это посылает ХАМАС?"

Уставшая от войны на Ближнем Востоке и приближающаяся к выборам команда Байдена идет ва-банк. Глава Белого дома дал понять, что США скоро представят окончательные предложения переговорщикам относительно сделки о прекращении огня и возврате заложников. По информации газеты Washington Post (WP), план Байдена будет основан на формуле "‎принимайте что есть или не принимайте вовсе"‎. Одним словом, пан или пропал.

Перспективы мира в Газе

Согласится ли Нетаньяху в таких условиях пойти на сделку, еще неизвестно. Давление США он много раз преодолевал. Сокращение поставок оружия (Вашингтон наложил эмбарго на поставки авиабомб большого калибра) вряд ли сильно подорвет боеспособность ЦАХАЛ. А смерть заложников Нетаньяху пытается представить не как необходимость мира, а как аргумент для того, чтобы добить ХАМАС. "Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки", - так он прокомментировал обнародование имен погибших.

Если Нетаньяху сумеет выстоять под этим давлением, едва ли на этом все закончится. Протесты в следующий раз могут стать еще масштабнее, члены кабинета могут подать в отставку (например, Йоав Галант), а Байден может принять новые санкционные меры.