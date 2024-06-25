Палестинская национально-культурная автономия появилась в Чечне

В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию. В республику в несколько этапов прибыли более 200 беженцев.

Глава министерства по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил о создании в республике палестинской национально-культурной автономии.

Свидетельство о регистрации некоммерческой организации было передано старейшине палестинской общины в регионе Альхагу Насефу в ходе заседания Консультационного совета.

Он отметил, что в республике на протяжении многих лет не было конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почвах. Дудаев добавил, что Чечня – дом для всех народов.

Стоит подчеркнуть, что в республику в несколько этапов прибыли свыше 200 палестинских беженцев. Для их проживания был построен коттеджный поселок.