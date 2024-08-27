Путин: Россия будет делать вся для урегулирования конфликта в Палестине

Российский лидер Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что позиция Москвы по Израилю и Палестине не носит конъюнктурного характера.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает создание двух государств. По его словам, такая позиция, которую разделяют многие страны, в том числе США, должна лежать в основе урегулирования.
Президент выразил готовность России внести вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Путин добавил, что уже есть успехи в работе по освобождению заложников.
"Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы внести свой вклад в урегулирование этого застарелого и очень тяжелого кризиса"
- Владимир Путин
Глава государства также заявил, что действия США в регионе и попытки монополизировать урегулирование привели к тому, что текущее обострение конфликта затянулось.