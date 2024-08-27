Путин: Россия будет делать вся для урегулирования конфликта в Палестине

Владимир Путин заявил, что в вопросе по Палестине Россия поддерживает создание двух государств. Он добавил, что Москва будет делать все для урегулирования конфликта.

Российский лидер Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что позиция Москвы по Израилю и Палестине не носит конъюнктурного характера.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает создание двух государств. По его словам, такая позиция, которую разделяют многие страны, в том числе США, должна лежать в основе урегулирования.

Президент выразил готовность России внести вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Путин добавил, что уже есть успехи в работе по освобождению заложников.

"Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы внести свой вклад в урегулирование этого застарелого и очень тяжелого кризиса"

- Владимир Путин

Глава государства также заявил, что действия США в регионе и попытки монополизировать урегулирование привели к тому, что текущее обострение конфликта затянулось.