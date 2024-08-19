Вопрос Палестины должен решаться в Москве

Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль заявил, что следующим местом для палестинской встречи должна быть Москва, российская столица не перестала быть потенциальным местом для таких встреч.

Российская столица – одна ил лучших площадок для межпалестинских встреч и консультаций палестинских фракций, заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.

" Пекин и Москва для нас хорошие друзья, но для нас, я как посол думаю, следующая встреча должна быть в Москве"

- Абдельхафиз Нофаль

Поясняя свою мысль, посол добавил: российские власти всегда утверждали, что Москва открыта для всех палестинцев, вопрос лишь в том, когда будет возможность и время провести такую встречу.