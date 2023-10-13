Железный купол: как работает самая важная защита Израиля?

Как Израиль защищается от ракетных атак? Расскажем про Железный купол – одну из самых эффективных систем противоракетной обороны страны, ее работу, стоимость и характеристики.

На фоне массированных атак со стороны Ирана (и других стран Ближнего Востока) в обеспечении безопасности Израиля большую роль играет противоракетная оборона. Одной из самых важных систем по защите от вражеских ракет считается Железный купол.

© Фото: сайт компании Rafael

Что такое Железный купол?

Железный купол (Iron Dome) — это система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. Она находится на вооружении армии Израиля с 2011 года и предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Ее эффективность составляет 90%.

© Фото: сайт компании Rafael

Как выглядит израильский Железный купол?

Железный купол включает в себя несколько ключевых компонентов:

Мобильные ракетные установки: Система состоит из батарей с несколькими вертикальными пусковыми установками, каждая из которых может запускать перехватчики. Эти пусковые установки размещены на земле и могут быть быстро перемещены для защиты разных регионов.

Радиолокационные станции: Радары, которые фиксируют запуск вражеских ракет, их траектории и скорость, являются важной частью системы. Эти станции обеспечивают точное наведение перехватчиков.

Командные пункты управления: Компьютеризированные центры анализа данных и управления, которые рассчитывают траектории ракет и принимают решение о том, запускать ли перехватчик.

© Фото: сайт компании Rafael

Когда Железный купол активен, в небе можно увидеть следы ракет-перехватчиков, которые взлетают навстречу угрожающим целям, а также небольшие взрывы в воздухе, когда ракета успешно перехватывает цель.

Как работает Железный купол в Израиле?

Радар орудия обнаруживает запуск ракеты, ее вид и траекторию. После этого компьютерная система определяет, может ли ракета навредить объектам на территории Израиля, после чего дает разрешение на перехват тех ракет, что несут реальную опасность.

Перехватом занимаются специальные ракеты под названием «Тамир». При помощи радара они фиксируют траекторию вражеской ракеты и становятся крайне маневренными. Приблизившись к цели, «Тамир» взрывается около ракеты и ликвидирует угрозу.

© Фото: сайт компании Rafael

Важно отметить, что Железный купол неэффективно использовать на открытой территории. Он работает только в городских районах и на объектах с инфраструктурой.

В принцип работы системы также входит оперативное оповещение населения о надвигающейся атаке. Благодаря ей люди понимают, что их дом находится под защитой Железного купола.

Железный купол Израиля – цена

В 2012 году стоимость одного выстрела Железного купола варьировалась от $30 до $40. В 2023 году цена выпуска одной ракеты доходит до $80 и более. Производство одной батареи стоит до $100 млн.

Из-за высокой стоимости снарядов дешевле выходит средство нападения, а не защиты. Тем не менее, система экономически эффективна: правительству Израиля не нужно платить тысячи долларов в качестве компенсации пострадавшему от обстрела городу и его жителям, так как их защищает Железный купол, и вероятность разрушений снижается.

© Фото: сайт компании Rafael

Характеристики системы Железный купол

Железный купол состоит из 10 батарей с 3 или 4 пусковыми установками.

Пусковая установка рассчитана на 20 ракет-перехватчиков («Тамир»). Вес одной ракеты – 90 кг. Ее длина – 3 м, а диаметр – 160 мм.

Ракета может разгоняться до 740 м/с, что позволяет ей достичь цели далеко в небе. Она покрывает примерно 150 км местности.

Железный купол Израиля способен отразить до 300 ракет за один запуск.

© Фото: сайт компании Rafael

Чья разработка?

Потребность в современной системе ПРО появилась еще в 2005 году. Сама разработка Железного купола началась в апреле 2007 года при участии Минобороны Израиля и местной компании Rafael. Финансовую поддержку также оказывали Соединенные Штаты Америки.

В том же году начались первые испытания оружия. Тогда боеголовка перехватчика благополучно уничтожила ракету Кассам и реактивный снаряд системы «Град».

© Фото: сайт компании Rafael

В 2009 году система прошла все контрольные проверки и испытания. Было решено создать отдельный дивизион в рамках войск ПВО для освоения Железного купола. В этот же год Израиль хотел взять разработку на вооружение, но из-за массированных атак это удалось сделать только в 2011 году.

Чем хорош?

Эксперты по противоракетной обороне утверждают, что Железный купол особенно эффективен против ракет малой дальности, артиллерии и медленных крылатых ракет.

Тем не мене, при массированных атаках система не справляется. Она перегружается и не может перехватить столь большое количество вражеских ракет в разных направлениях.