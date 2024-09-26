Иран атаковал Израиль

Армия Израиля сообщила о ракетной атаке со стороны Ирана. В еврейском государстве объявлена воздушная тревога. На данный момент Иран выпустил по Израилю более 500 баллистических ракет (20.29 по мск).

Армия Израиля распространила сообщение о том, что Иран начал ракетную атаку в направлении страны. Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Жители государства должны срочно укрыться в убежищах. На данный момент Иран выпустил по Израилю более 500 баллистических ракет (20.29 по мск).

Согласно последним данным, одна из ракет попала в дом на севере Тель-Авива. В результате падения пострадали трое, в остальной части страны пострадавших нет.

В настоящее время, по словам представителя Управления аэропортов Израиля, воздушное пространство страны закрыто. Рейсы перенаправлены на альтернативные аэродромы за пределами Израиля.

В свою очередь Иран заявил, что начал атаку на еврейское государство из-за ликвидации генсека «Хезболлы», главы политбюро ХАМАС и командующего силами «Кудс». Также иранское постпредство при ООН заявило, что Тегеран считает свой удар по Израилю законным ответом на нарушение суверенитета страны.

Израильские официальные лица в ответ на атаку Ирана заявили, что Тегеран пересек границу. «Ответ будет суровым. Врата ада открылись для Тегерана».