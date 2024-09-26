Вестник Кавказа

Нетаньяху: Израиль ждут «дни испытаний»

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нетаньяху обратился к согражданам. Он предупредил, что Израиль ждут «дни испытаний».

Израиль ждут «дни испытаний» предупредил глава еврейского государства в обращении к согражданам. В это связи он призвал жителе страны следовать требованиям оленях и верить в  победу.

«Прошу вас о двух вещах. Первое – строго выполнять указания тылового командования. Это спасает жизни. И второе – держаться вместе»

– Биньямин Нетаньяху

Далее премьер подчеркнул, что сейчас Израиль сейчас воюет против всей «иранской оси зла». Также Нетаньяху отметил, что страна находится на роге великих вызовов и великих свершений.

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