Вторжение Израиля: ЦАХАЛ ведет бои с "Хезболлой" на юге Ливана

Наземная операция Израиля против "Хезболлы" на территории Ливана продолжается, сообщает ЦАХАЛ. Кроме того, армия Израиля продолжает наносить "точечные удары" по инфраструктуре противника в ливанской столице Бейруте.

Сухопутная операция израильских военных в Ливане, направленная против сторонников движения "Хезболла", продолжается – бои ведутся на земле, сообщили в ЦАХАЛ.

"На юге Ливана идут интенсивные бои, в ходе которых члены "Хезболлах" используют городскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак"

– представитель израильской армии Авихай Эдри

В то же время, Израиль атакует объекты "Хезболлы" с воздуха. Как рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ, авиаудары наносятся в Бейруте, а точнее в районе Дахия. Целью израильских ВВС были оружейные цеха и дополнительная инфраструктура "Хезболлы". Эти объекты были выявлены благодаря действиям разведки.

В ЦАХАЛ уточнили, что постарались максимально сократить ущерб, который мог быть нанесен мирным жителям, оповестив их заранее, используя точечные боеприпасы и ведя интенсивное наблюдение с воздуха.

Кроме того, в пресс-службе армии заявили, что "Хезболла" сознательно обустраивает свои объекты под центрами мирной жизни в Бейруте, прикрываясь гражданскими как живым щитом.

Тем временем в армии Ливана, которая существует и управляется отдельно от "Хезболлы", опровергли распространившиеся накануне вечером сообщения об отводе сил от границы с Израилем. Как сообщает Sky News Arabia, по данным источника в Пентагоне, Вашингтон напрямую связался с командованием армии Ливана, призвав военных убедить правительство придерживаться режима прекращения огня.

Напомним, операция Израиля против Ливана 2024 называется "Стрелы севера". Она стартовала 23 сентября.