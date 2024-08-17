Вестник Кавказа

Штаты поддержали вторжение Израиля в Ливан

Штаты поддержали вторжение Израиля в Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министры обороны США и Израиля провели телефонный разговор. Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону против «Хезболлы», ХАМАС и Ирана.

Состоялся телефонный разговор между министрами обороны США и Израиля – Ллойдом Остином и Йоавом Галлантом, об этом сообщает Пентагон.

Стороны обсудили наземную операцию Израиля в Ливане. Остин заявил, что США поддерживает ввод израильских войск в Ливан с целью самообороны против «Хезболлы», ХАМАС и Ирана.

Министр также пришли к согласию в необходимости уничтожения Израилем инфраструктуры «Хезболлы» вдоль ливано-израильской границы.

При этом глава Пентагон сказал, что для обеспечения безопасного возвращения мирных граждан в свои дома по обе стороны границы необходимо прибегнуть к дипломатии.

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