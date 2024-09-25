Вестник Кавказа

Армия Израиля вторглась в Ливан

Армия Израиля вторглась в Ливан
© Фото: ЦАХАЛ
Подразделения армии Израиля минувшей ночью, не встретив сопротивления, пересекли границу Ливана и нанесли удар по крупному лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва, Бейруту и Сайде.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в приграничных районах на юге Ливана с целью подавить объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

"В соответствии с решением политического руководства еврейского государства несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболла" в Южном Ливане. Эти цели находятся в поселках, расположенных рядом с границей, и представляют непосредственную угрозу для населенных пунктов на севере Израиля"

- ЦАХАЛ

Армия действует согласно планам, разработанным Генштабом и Северным командованием, к реализации которых израильские военнослужащие готовились в последние месяцы. Действия сухопутных войск поддерживают ВВС Израиля и артиллерия.

Перед началом израильской атаки "Хезболла" обстреляла ракетами израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее, выпустив по ним после полуночи 35 ракет, передал телеканал Al Mayadeen.

Атака была попыткой помешать вторжению израильских войск на территорию юга Ливана, в своем коммюнике в Telegram-канале шиитские бойцы сообщили, что нанесли также удар по израильской базе ВВС Мерон, где находится центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы.

Всего за минувший день отряды "Хезболлы" за сутки совершили 12 вооруженных вылазок, передает ТАСС.

Операция "Стрелы севера" в Ливане будет продолжена в соответствии с оценкой ситуации параллельно с боями в Газе и на других направлениях. Действия израильской армии на ливанской территории будут значительными, но не масштабными: армия обороны Израиля намерена создать 20-километровую буферную зону, достичь целей войны и добиться возвращения жителей северного Израиля в свои дома, - заявили в ЦАХАЛ.

Напомним, ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант предупредил о скором начале новой фазы операции Израиля против ливанской "Хезболлы", отметив, что речь идет о наземном вторжении, которое стартует буквально через несколько часов.

"На встрече с главами советов (населенных пунктов) на линии противостояния (на границе с Ливаном) я подчеркнул – следующая фаза войны против "Хезболлы" начнется скоро"

– глава Минобороны Израиля

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