Израиль начал наземную операцию в Ливане – СМИ

Танки ЦАХАЛ только что вошли в населенный пункт на юге Ливана, передает Al Arabiya. Ранее СМИ сообщили, что армия обороны Израиля расширяет зону обстрела ливанской территории, сообщают СМИ. Огонь ведется из артиллерийских орудий, стреляют также и танки.

Военные Армии обороны Израиля, а именно бронетанковые подразделения, начали сухопутную операцию в Ливане, сообщают СМИ.

По данным Al Arabiya, израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ, а именно артиллерия и танки, активизируют обстрелы приграничных районов Ливана, открывая огонь по новым территориям, такую информацию сообщает Ynet.

"Артиллерийский обстрел, осуществляемый Армией обороны Израиля, распространяется на новые районы на границе с Ливаном"

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В обстреле участвует и бронетанковая техника, уточняется в сообщении.

Несколько часов назад армия Израиля объявила закрытой военной зоной часть своей территории у ливанской границы. Это означает, что въезд на данную территории запрещен.

Ливанская армия, заявил источник в органах безопасности, покинула ряд позиций на северной границе (с Израилем).

Ранее сегодня американские СМИ сообщили, что Израиль намерен в самое ближайшее время, причем речь идет о часах, начать наземную операцию, направленную против отрядов "Хезболлы". Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция против "Хезболлы" скоро выйдет на следующий этап. Он назвал и ее основную цель – это возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома.