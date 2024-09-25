Израиль вторгнется в Ливан в ближайшее время – СМИ

Новая фаза операции Израиля против Ливана стартует в самом скором времени, предупредил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. По данным СМИ, речь идет о наземном вторжении – и оно стартует буквально через несколько часов.

Израиль переходит к следующему этапу операции против ливанской "Хезболлы", заявил министр обороны Йоав Галант.

"На встрече с главами советов (населенных пунктов) на линии противостояния (на границе с Ливаном) я подчеркнул – следующая фаза войны против "Хезболлы" начнется скоро"

– глава Минобороны Израиля

Галант подчеркнул, что таким образом будет сделан еще один шаг к достижению цели, которую преследует Тель-Авив в операции против "Хезболлы", – возвращению жителей северных районов, эвакуированных из-за обстрелов с территории Ливана, в их дома.

Как сообщает CBS, ссылаясь на чиновника в США, власти Израиля готовят наземную операцию, и она стартует в течение буквально нескольких часов. При этом вторжение будет иметь ограниченные масштабы. А ранее Wall Street Journal сообщала о готовности ЦАХАЛ вторгнуться в Ливан на текущей неделе.