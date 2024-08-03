Израиль поменял стратегию в отношении «Хезболлы»

WSJ пишет том, что Израиль сменил стратегию в отношении «Хезболлы». Власти еврейского государства начали наносить упреждающие, а не ответные удары как ранее.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, власти еврейского государства изменили стратегию в борьбе с ливанской «Хезболлой» с принципа «ударов око за око» на упреждающую тактику. Цели удара – военная инфраструктура противника.

По данным автора статьи, Израиль пошел на это невзирая на призывы союзников прекратив огонь. Кроме того, отмечается, что американская администрация больше не может сдерживать ройников еврейского государства.