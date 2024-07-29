"Хезболла" напала на ЦАХАЛ в Западной Галилее

"Хезболла" произвела ракетное нападение на северные населенные пункте в Израиле, оправдывая его гибелью своих солдат в результате бомбардировок израильских ВВС. Представители движения заявили, что часть ракет поразила свои цели.

Пресс-служба ливанского военно-политического движения "Хезболла" распространила сегодня информацию о ракетных атаках ее войск, целями которых стали базы ЦАХАЛ в Израиле – в Западной Галилее.

В "Хезболле" оправдали трансграничные ракетные удары гибелью своих солдат в результате бомбардировок израильскими ВВС военных объектов движения.

Уточняется, что несколько десятков ракет были нацелены на базы в мошаве Авивим, кибуце Барам и городе Шломи. Представители ливанского движения заверили, что часть ракет поразила свои цели и привела к разрушениям и гибели израильских солдат.

Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила ракетные запуски "Хезболлы", отметив, что пострадавших с израильской стороны не было. Израильская армия ответила на атаки немедленными контрударами по местам запуска ракет.