"Хезболла" напала на ЦАХАЛ в Западной Галилее

Пресс-служба ливанского военно-политического движения "Хезболла" распространила сегодня информацию о ракетных атаках ее войск, целями которых стали базы ЦАХАЛ в Израиле – в Западной Галилее.
В "Хезболле" оправдали трансграничные ракетные удары гибелью своих солдат в результате бомбардировок израильскими ВВС военных объектов движения.
Уточняется, что несколько десятков ракет были нацелены на базы в мошаве Авивим, кибуце Барам и городе Шломи. Представители ливанского движения заверили, что часть ракет поразила свои цели и привела к разрушениям и гибели израильских солдат.
Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила ракетные запуски "Хезболлы", отметив, что пострадавших с израильской стороны не было. Израильская армия ответила на атаки немедленными контрударами по местам запуска ракет.