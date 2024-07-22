"Хезболла" объявила о новом этапе войны против Израиля

"Хезболла" заявила о новом этапе военных действий против Израиля. Там отметили, что убийство лидеров ХАМАС и "Хезболлы" расширило и укрепило фронты.

Лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил о вступлении организации в новый этап военного противостояния с Израиля.

Он подчеркнул, что переход на новый этап не заключается только в поддержке палестинского фронта. По его словам, движение находится в открытом сражении на всех фронтах.

Насралла заявил, что организация находится в преддверии борьбы и гибель представителей "Хезболлы" и ХАМАС не скажется, а только расширит и укрепит масштаб.

Он обвинил Израиль в переходе красных линий. Лидер движения добавил, что степень эскалации на данном этапе будет зависеть от реакции оппонента.