Армия Израиля: численность, вооружение и военная мощь

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С 1948 года Армия обороны Израиля - ЦАХАЛ – задействована во всех конфликтах, в которых участвует Израиль. Как появилась израильская армия, какое у нее вооружение и какое место в мире она занимает - рассказываем в этом материале.

Что такое ЦАХАЛ?

ЦАХАЛ - это аббревиатура на иврите, обозначающая ”Армия обороны Израиля”. Армия обороны Израиля - одна из самых подготовленных и испытанных в боях армий мира - появилась вскоре после образования Государства Израиль, в мае 1948 года. Израильская армия была создана на основе уже существовавших на территории Палестины военизированных еврейских формирований:

Хагана (в переводе с иврита означает ”оборона”). Это формирование действовало с 1920 года и в итоге составило основу ЦАХАЛа. Иргун Цвай Леуми (в переводе с иврита означает ”Национальная военная организация”) - радикальное подпольное военизированное формирование, в своих методах нередко прибегавшее к терроризму. Лехи (в переводе с иврита означает ”Борцы за свободу Израиля”), как Иргун, радикальная военная организация, целью которой было захватить Эрец-Исраэль (Землю Израильскую) силой.

Структура Армии Израиля

С самого основания Армия обороны Израиля служит барьером между страной и ее многочисленными, нередко враждебно настроенными соседями. В основе военной доктрины Израиля - утверждение о том, что государство не может позволить себе проиграть ни одной войны. ЦАХАЛ состоит из:

сухопутных войск

военно-воздушных сил

военно-морских сил

Все три компонента вооруженных сил Израиля подчиняются единому руководству, которое возглавляет начальник генштаба, назначаемый по рекомендации премьер-министра и министра обороны. Сегодня это Херци Ха-Леви.

Численность Армии Израиля

По состоянию на 2023 год численность действующих военнослужащих составляет почти 170 тыс. человек, резервисты Израиля - более 460 тыс. человек. Ввиду такой небольшой численности действующей армии, Израиль для обеспечения собственной безопасности полагается на следующие меры:

поддержание резервистов в надлежащей форме

сбор разведданных

систему раннего предупреждения

системы противоракетной обороны.

Кто и как служит в Армии Израиля

Большинство мужчин и незамужних женщин в возрасте 18 лет призываются в ЦАХАЛ. Женщины в Израиле обязаны служить два года, мужчины - три. Резерв Израиля состоит из мужчин до 54 лет и незамужних женщин до 24 лет.

За исключением периодов боевых действий, мужчины и женщины-солдаты всех званий служат вместе, исполняя функции техников, специалистов по разведке и связи, боевых инструкторов, администраторов, операторов техники, врачей и юристов.

Основу Армии обороны Израиля составляют военнослужащие еврейского происхождения, тем не менее к службе в армии также допускаются друзы и черкесы. Мусульмане и христиане из арабской общины тоже служат в ЦАХАЛе.

Что такое крав-мага

Крав-мага (в переводе с иврита ”контактный бой”) - это израильское боевое искусство, специально разработанное для солдат ЦАХАЛа. Крав-мага представляет собой систему рукопашного боя, в основе которой лежат техники из бокса, дзюдо, айкидо и карате. Военнослужащие Армии обороны Израиля часто ездят в другие страны, где обучают этому боевому искусству иностранных военных.

Разведка Израиля

Разведка Израиля считается одной из лучших в мире в плане сбора информации о потенциальных угрозах как внутри страны, так и за ее пределами. В настоящее время структура разведки Израиля в целом похожа на российскую с точки зрения исполняемых функций:

Служба ”Шинбет” (”Шабак”) отвечает за обеспечение внутренней безопасности.

”Моссад” - служба, обеспечивающая внешнюю безопасность.

”АМАН” - военная разведка Израиля.

Как и большинство стран мира израильская разведка в своей работе полагается на различные источники данных, в том числе шпионов, электронную коммуникацию, спутниковые данные, а также сведения из открытых источников, доступных для всех.

Оборонный бюджет Израиля 2023

Оборонный бюджет Израиля на 2023 год, включая помощь США, составляет $23,6 млрд, то есть примерно 5% от общего бюджета страны на текущий год.

Вооружения Израиля

На вооружении у Армии обороны Израиля стоит передовая техника, в том числе и собственного производства. У ЦАХАЛа:

более двух тысяч танков

более 500 самоходных артиллерийских установок

более 250 истребителей, в том числе 50 F-35

более 120 вертолетов

около 50 боевых кораблей

пять подводных лодок

Кроме того, у Израиля есть ядерное оружие, которое в рамках военной доктрины страны рассматривается в качестве последнего средства в ситуациях, когда внешние силы угрожают самому существованию государства.

Противоракетная оборона Израиля

Противоракетная оборона Израиля играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны, поскольку большинство атак, которые осуществляются в отношении государства, - это ракетные обстрелы. Противоракетная оборона Израиля осуществляется тремя системами:

”Железный купол” - первая линия обороны, разработанная израильской компанией Rafael. Ее эффективность - 90%. ”Железный купол” способен перехватывать ракеты, радиус действия которых варьируется от 4 до 70 км. ”Праща Давида” - вторая линия противоракетной обороны Израиля, тоже от оборонной компании Rafael. ”Праща Давида” перехватывает ракеты радиусом действия от 40 до 145 км. ”Стрела” или ”Хец” - третий уровень защиты от израильского концерна Israel Aerospace Industries и наиболее совершенный противоракетный комплекс в своем роде, который используется для перехвата ракет большой дальности.

Израильская армия в мире

Согласно Рейтингу военной мощи стран 2023, израильская армия – 18-я в мире из 145, представленных в рейтинге. На Ближнем Востоке израильская армия третья, после турецкой и иранской.