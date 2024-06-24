Вестник Кавказа

Армения и ЕС задумались об упрощении виз

Армения и ЕС задумались об упрощении виз
© Фото: пресс-служба МИД Армении
В Хорватии глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян встретился с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Вдвоем они поговорили о возможностях упрощения выдачи армянских гражданам виз в Евросоюз.

После главы МИД Украины Дмитрия Кулебы армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян провел в хорватском Дубровнике переговоры с уходящим с должности главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Центральной темой их беседы стала перспектива облегчения визового режима ЕС для армянских граждан.

Как подчеркнули в МИД РА, речь шла лишь о запуске соответствующего диалога Армения-ЕС по снятию излишних визовых ограничений.

Кроме этого Мирзоян и Боррель поговорили о широком спектре вопросов дальнейших отношений Армении и Евросоюза. Дополнительно они устроили обмен мнениями по ситуации на Южном Кавказе, назвав завершение Карабахской войны и восстановление территориальной целостности Азербайджана "негативными последствиями решения проблем силовым путем".

Арарат Мирзоян от имени государства-бывшего оккупанта азербайджанских земель и нарушителя резолюций Совбеза ООН заявил о приверженности армянских властей нормам международного права.

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