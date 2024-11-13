Вестник Кавказа

Нетаньяху встретится с Трампом в США

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Лидер Израиля Нетаньяху станет первым иностранным главой, который встретится с Трампом после инаугурации американского президента. Встреча состоится в США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. 

Как сообщили в офисе израильского главы, встреча состоится в Белом доме 4 февраля. 

Отмечается, что Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом после его инаугурации.

Отметим, что в середине января израильский лидер выразил благодарность Дональду Трампу и Джо Байдену за поддержку при работе над соглашением между Израилем и ХАМАС.

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