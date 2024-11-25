Директор турфирмы обманул клиентов на несколько миллионов рублей на Кубани

Полиция задержала в Краснодарском крае директора турфирмы. Она обманула клиентов на несколько миллионов рублей.

В Краснодаре задержана 39-летняя местная жительница, занимавшая в Невинномысске должность директора турагентства. Об этом рассказали в управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Женщину подозревают в мошенничестве при продаже заграничных путевок. По данному факту завели уголовное дело.

"В полицию Краснодара обратились 23 потерпевших и сообщили, что в одном из турагентств купили путевки за границу, однако в путешествие так и не отправились, а представители компании перестали выходить на связь. (...)"

– пресс-служба управления

Сумма причиненного гражданам ущерба оценивается в 2 млн рублей.