Более 600 туристов пострадали на горнолыжных курортах Сочи этой зимой

Сезон катания в горах Сочи относится к травмоопасным - с начала сезона помощь медиком потребовалась более 600 туристам. Часть пострадавших - дети, поделились в Минздраве региона.

На горнолыжных курортах Сочи этой зимой травмировались уже несколько сотне человек, рассказал глава Минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов.

"С началом зимнего сезона кубанские медики отмечают увеличение числа пострадавших на склонах. С начала текущего горнолыжного сезона только в Городскую больницу №8 города Сочи с травами разной степени тяжести обратилось более 600 человек. Стоит отметить, что 14% из них - это дети"

– Филиппов

Чаще всего туристы получают на склонах растяжения и ушибы, также случаются переломы.

"В травматолого-ортопедическом отделении больницы 207 любителям экстремального спорта была оказана помощь при переломе, а 28 человек - прооперированы"

– министр

Глава краевого минздрава призвал туристов быть осторожными, не пренебрегать защитной экипировкой и не выбирать трассы, не соответствующие их уровню подготовки.