Вестник Кавказа

Когда откроется горнолыжный курорт "Мамисон"?

Когда откроется горнолыжный курорт "Мамисон"?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии состоится уже совсем скоро – примерные сроки были названы на заседании Совета директоров Кавказ.РФ.

Горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии заработает уже этой зимой, стало известно на заседании Совета директоров Кавказ.РФ.

Возможные даты открытия курорта озвучил гендиректор компании Андрей Юмшанов.

Подводя итоги уходящего года и называя успехи, которых удалось достичь, он подчеркнул, что "Мамисон" строился буквально с нуля, и создать его удалось за год.

"В 2024 году мы (...) возвели фактически с нуля новый горнолыжный курорт "Мамисон", который откроется в феврале следующего года"

– Юмшанов

Гендиректор рассказал и о еще одном важном объекте: он напомнил, что в 2024 году на курорте "Архыз" в КЧР заработала канатная дорога "Орбита".

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